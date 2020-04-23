Fitch подтвердил рейтинг Украины B, но ухудшил прогноз

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, передают Українські Новини.

Также агентство ухудшило прогноз по рейтингу с "позитивного" до "стабильного".

Пересмотр прогноза Украины на "стабильный" отражает значительное влияние пандемии COVID-19 на рост экономики и фискальные счета страны.

Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят назад улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снижение волатильности роста.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Как сообщали Українські Новини, Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за влияния коронавируса, после того как в НБУ рассказали, что будет с экономикой мира и Украины в случае длительного распространения коронавируса.