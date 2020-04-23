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23 апреля 2020, четверг, 21:18 7
Финансы 2020-04-23T21:21:28+03:00
Українські Новини
Fitch подтвердил рейтинг Украины B, но ухудшил прогноз

Fitch подтвердил рейтинг Украины B, но ухудшил прогноз

Ярина Вацяк
Fitch, Fitch Ratings, Рейтинг Украины, экономический прогноз
Fitch Ratings
Fitch Ratings

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, передают Українські Новини.

Также агентство ухудшило прогноз по рейтингу с "позитивного" до "стабильного".

Пересмотр прогноза Украины на "стабильный" отражает значительное влияние пандемии COVID-19 на рост экономики и фискальные счета страны.

Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят назад улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снижение волатильности роста.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Как сообщали Українські Новини, Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за влияния коронавируса, после того как в НБУ рассказали, что будет с экономикой мира и Украины в случае длительного распространения коронавируса.

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