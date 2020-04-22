У Раков возможны конфликты, а Весам не стоит сопротивляться изменениям — гороскоп от Павла Глобы на 23 апреля

После среды некоторые знаки зодиака будут ощущать апатию и потерю сил. Но звезды уверяют, что у представителей многих знаков четверг пройдет неплохо, если они будут избегать конфликтов и тщательно выполнять задачи этого дня. А подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака рассказал Павел Глоба.

Овен

Для Овнов наступило благоприятное время для налаживания отношений с близкими. Благоприятное время для общения и обмена идеями.

Телец

Звезды рекомендуют Тельцам не забывать о здоровом питании и спорте в этот день. Можно также прибегать как к силовым тренировкам, так и к занятиям йогой.

Близнецы

Близнецам в четверг стоит проявить заботу и внимание к семье, действительно выслушать потребности близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присуще изрядное упрямство.

Рак

Раков ждет день с повышенным уровнем конфликтности. В четверг звезды советуют представителям этого знака избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и постараться сохранить хорошие отношения в семье.

Лев

У Львов в четверг будет оптимистический настрой, который позволит сохранить адекватность и избежать импульсивных поступков с негативными последствиями.

Дева

На работе Девам стоит проявлять особый профессионализм и не отвлекаться на второстепенные дела. Звезды уверяют, что безответственное отношение к делам будет иметь печальные последствия.

Весы

Весам звезды советуют сохранять гибкость и не сопротивляться изменениям. У тех, кто будет тщательно противиться новому, могут возникнуть существенные осложнения как в психологическом, так и в физиологическом плане.

Скорпион

Скорпионам в четверг может быть присуща легкая эмоциональная нестабильность. Звезды советуют представителям этого знака не пугаться, если вдруг на них навалятся резкие перепады настроения.

Стрелец

Тем Стрельцам, у кого на работе могут возникнуть неприятные ситуации, стоит проявить сдержанность и отдалиться от нежелательных мыслей. Звезды уверяют, что в четверг негатив быстро развеется, потому важно не принимать его на себя.

Козерог

Отношения с родными и друзьями будут иметь склонность складываться как никогда удачно. Тем Козерогам, которым от природы присуще чрезмерное упрямство, в четверг будет удаваться легче воспринимать действительность и идти на компромиссы без эмоциональных потерь.

Водолей

Водолеев ждет не слишком удачный день для новых начинаний на работе, однако монотонный и привычный труд негативных сюрпризов не принесет. От важных разговоров с руководством в этот день лучше отказаться в случае, если не чувствуете себя эмоционально спокойным.

Рыбы

Тем Рыбам, у которых есть пара, важно не допускать вмешательства родственников в личную жизнь. Они, стараясь помочь, могут только обострить ситуацию. Звезы советуют при возникновении существенных конфликтов, обратиться лучше к психологу, нежели прибегать к советам семьи.

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