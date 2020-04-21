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21 апреля 2020, вторник, 05:50 229 Инфографика
Жизнь 2020-04-21T05:50:01+03:00
Українські Новини
Аномально холодная весна после жаркой зимы: синоптики дали прогноз до конца апреля

Аномально холодная весна после жаркой зимы: синоптики дали прогноз до конца апреля

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды до конца апреля. Фото: pixabay
Прогноз погоды до конца апреля. Фото: pixabay

После аномально теплой зимы и первого месяца весны, погода в Украине в последней декаде апреля огорчит украинцев. В нашей стране ожидается сильное похолодание.

Об этом сообщил на Facebook синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорm Кибальчич.

Так, согласно прогнозам синоптика, в Украину приближается атмосферный фронт, который приведет к понижению температуры от климатической нормы на 2-6 градусов.

"Это вполне ожидаемый сценарий после аномально тёплой зимы и рекордного марта. Стратосферный циркумполярный вихрь постепенно ослабевает и разрушается, что позволяет холодным арктическим воздушным массам проникать в более низкие широты", — рассказал синоптик.

В то же время, синоптики считают, что в столице ближайшие дни ожидать улучшения ситуации с воздухом не стоит, сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко во время брифинга.

Прокопенко отметил, что такие показатели характерны для весеннего периода и являются некритичными для населения.

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Эти загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области. В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 21 – 22 апреля ветер изменит направление, и в эти дни ожидается уменьшение воздействия на загрязнение в Киеве.

А по словам синоптика Владислава Билыка, вся неделя будет примерно такой же, как и выходные дни. "Местами пройдут небольшие дожди, ночью температура будет 0...+2 градуса, а днем до +10. На юге чуть теплее", – обещает синоптик.

К сожалению, такая погода не может порадовать фермеров, у которых сейчас началась посевная. Кратковременные дожди не наполнят почву водой, она остается сухой после аномальной зимы.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога. Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

"Скажем так, бывали апрели и потеплее. Но после жаркой зимы наступил прохладный апрель", – подчеркивает синоптик.

Как сообщали Українські Новини, после сильных заморозков в середине апреля Украина может остаться без черешни и персика.

Тем временем, едкий дым ухудшил качество воздуха в Киеве до максимально отрицательных, выведя в украинскую столицу в рейтинге городов с самым грязным воздухом на первое место

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