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  • Сегодня отмечают день психолога. В чем разница между психологом, психиатром и психотерапевтом
23 апреля 2020, четверг, 13:05 11
Lifestyle 2020-04-23T13:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечают день психолога. В чем разница между психологом, психиатром и психотерапевтом

Сегодня отмечают день психолога. В чем разница между психологом, психиатром и психотерапевтом

Кира Молчанова
Психотерапия, Карантин, Психолог, Психологи, советы психолога

Сегодня, 23 апреля в Украине отмечают день психолога. Сегодня как никогда помощь этих специалистов оказывается востребованной среди украинцев, которые уже больше месяца оказываются запертыми на карантине. Например, в Киеве выросло количество мужчин, которые обращаются на горячую линию психологической помощи из-за того, что остались без работы.

Меж тем, не все могут с точностью сказать, чем именно представитель этой профессии отличается от психотерапевта или психиатра.

Чем отличаются психолог, психотерапевт и психиатр

Психолог — это специалист с высшим образованием в области психологии. Он не врач и клятву Гиппократа не давал. Он не ставит диагноз и не выписывает лекарства. Психологи работают в сфере педагогики, маркетинга, управления персоналом, правоохранительных органах.

Психиатр — это врач, лечащий психические отклонения. Они выписывают своим пациентам лекарства или могут использовать разные методы психотерапии. Они лечат шизофрению, эпилепсию, неврозы, стресс, алкоголизм и прочие недуги.

Психотерапевт — это психиатр, который занимается легкими психическими заболеваниями. Например, депрессию, фобии, разные зависимости. К нему обращаются люди, которые пытаются определить, что не так в их жизни.

Обращаться к психологам — не стыдно

Практически любой человек сталкивается с пограничными состояниями, не дающими ему спокойно жить. Это депрессия, тревожность, беспокойство, конфликтность и так далее. Причин тому может быть множество, и далеко не все они как-то связаны с психическими патологиями. Психологи и психотерапевты помогают разобраться в них, обрести уверенность в себе, иначе взглянуть на проблему, просто дают возможность высказаться.

Особенно помощь психологов стала важна с началом эпидемии коронавируса, когда человека беспокоит как тревога о здоровье близких, так и страх потерять работу и доход.

То, что с нами происходит на карантине — это нормально

Психолог Павел Зыгмантович рассказал, что на карантине многие ощущают заторможенность и снижение интереса к любой деятельности. Оказалось, что монотонность жизни и однообразие окружения — это нормальное состояние для находящихся на карантине людей. "Режим гибернации" человека включается тогда, когда человек находится в постоянном однообразии и никак не может это изменить. То есть если вас беспокоит своеобразное "растительное" состояние на карантине, то психологи наши ответ и спешат успокоить: это нормальное адаптивное состояние. Главное — не ругать себя за то, что на какую-то деятельность нет сил.

Как сообщали Українськi Новини, психологи дали практические советы для тех, кто остался на карантине в четырех стенах.

О том, как справиться с тревогой, рассказал психолог Павел Зыгмантович.

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