Только 7% украинцев заразились коронавирусом за рубежом. Большинство — в Украине

В Украине коронавирус подтвердили у более чем 6,5 тысяч человек, и практически все эти случаи — 95% — заразились внутри государства. Остальные 7% находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья.

Там напомнили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.

Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

По состоянию на 23 апреля, в Украине 55% подтвержденных случаев COVID-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет.

Пока вакцины от коронавируса нет, надеяться стоит на соблюдение физической дистанции и ежедневной гигиены.

Чтобы не заразиться, нужно:

здороваться безконтактно: без пожатия рук;

гигиена рук: как можно чаще мойте руки с мылом в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;

соблюдение респираторной гигиены и этикета кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую затем сразу надо выбросить или, если ее нет - в сгиб локтя;

соблюдение дистанции: не менее полутора метра от других людей;

самоизоляция в случае появления респираторных симптомов: нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно. Особенно, если среди них есть люди пожилого возраста.

Как сообщали Українські Новини, в самом Киеве уже почти 1000 человек заразились COVID-19.

Тем временем, Министерство здравоохранения инициирует продление карантина, который должен закончиться 24 апреля, до 12 мая.