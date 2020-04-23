Тільки 7% українців заразилися коронавірусом за кордоном. Більшість — в Україні

В Україні коронавірус підтвердили у більш ніж 6,5 тисяч осіб, і практично всі ці випадки — 95% — заразилися всередині держави. Решта 7% перебували за кордоном у межах 14 днів до появи симптомів.

Про це повідомила в Facebook прес-служба Центру громадського здоров'я.

Там нагадали, що новий коронавірус передається від людини до людини крапельним і контактним шляхами. Тобто через дрібні крапельки, які виділяються з дихальних шляхів хворого COVID-19 під час кашлю або чхання.

Ці краплі поширюються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа і рота іншої людини, яка знаходиться поруч.

Станом на 23 квітня, в Україні 55% підтверджених випадків COVID-19 складають люди у віковій групі до 50 років.

Поки вакцини від коронавірусу немає, варто сподіватися на дотримання фізичної дистанції та щоденної гігієни.

Щоб не заразитися, треба:

вітатися безконтактно: без потиску рук;

гігієна рук: як можна частіше мийте руки з милом протягом 20-40 секунд теплою водою з милом або обробляйте їх дезінфектором з вмістом спирту не менш 60%;

дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю: кашляйте і чхайте на одноразову серветку, яку потім відразу треба викинути або, якщо її немає - у згин ліктя;

дотримання дистанції: не менше півтора метра від інших людей;

самоізоляція у разі появи респіраторних симптомів: треба ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед них є люди похилого віку.

Як повідомляли "Українські Новини", у самому Києві вже майже 1000 осіб заразилися COVID-19.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я ініціює продовження карантину, який повинен закінчитися 24 квітня до 12 травня.