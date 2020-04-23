Посольство США подтвердило, что в Украине сохраняются "возбудители болезней и опасные патогены"

Посольство США подтвердило работу с Украиной над программой борьбы с биологической угрозой с возбудителями болезней и опасными патогенами в связи с распространением дезинформации, что кружит в некоторых кругах Украины, следуя российской дезинформации относительно истинного партнерства в то время, как Зеленский пообещал миллион долларов украинскому изобретателю вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

"Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины. Мы также работаем с нашими украинскими партнерами, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что совместными усилия могут гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. В рамках проекта проводится сотрудничество с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны.

Также в Украине работает Научно-Технологический Центр (УНТЦ / STCU) - это межправительственная организация, созданная международным соглашением в октябре 1993 года. Сейчас Сторонами в УНТЦ является Азербайджан, Европейский Союз, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан.

Отмечается, что УНТЦ призван способствовать глобальному миру и процветанию путем совместного уменьшения рисков, связанных с химической, биологической, радиологической и ядерными оружием, путем поддержки гражданских научно-технических партнерств и сотрудничества, касающиеся глобальных угроз безопасности и способствуют нераспространению.

Как сообщали Українські Новини, 23 апреля Оксфорд начал испытание вакцины от коронавируса на людях.

Тем временем, ВОЗ назвала три препарата, лидирующих среди испытаний вакцин от коронавируса.