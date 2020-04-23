Кабмін оновив правила обов'язкової обсервації

Громадяни, які погодилися при в'їзді в Україну на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома", не підлягають обсервації.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №291 від 22 квітня, передають Українські Новини.

Так, особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї, не підлягають обсервації (ізоляції).

Наголошується, що дозволяється здійснювати обробку персональних даних осіб, які підлягають самоізоляції: медичним працівникам закладів охорони здоров'я, державній установі "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я", державним установам епідеміологічного профілю Міністерства охорони здоров'я, Міністерству цифровий трансформації.

Також доступ до персональних даних можуть мати Національна поліція, Національна гвардія для здійснення поточного контролю за дотриманням режиму самоізоляції щодо осіб, які порушили правила карантину.

Контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції здійснюється працівниками Нацполиции, Нацгвардії за допомогою мобільного додатку.

Вважається, що особа обрала контроль за самоізоляцією за допомогою мобільного додатку з моменту авторизації в ньому.

Наголошується, що контроль за дотриманням умов самоізоляції з використанням мобільного додатку здійснюється за допомогою сукупності інформації, зокрема перевірки відповідності фотографії обличчя людини, зробленої під час установки мобільного додатку, і геолокаціі мобільного телефону в момент фотографування.

Після установки мобільного додатку в випадкові проміжки часу протягом дня особа отримує повідомлення (push-повідомлення).

У разі отримання такого повідомлення особа повинна протягом 15 хвилин з допомогою мобільного додатку зробити фото свого обличчя.

У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв'язку з мобільним додатком, видалення, встановлення обмежень щодо передачі інформації за допомогою мобільного додатку, в органи Нацполиции направляється повідомлення про порушення умов самоізоляції.

Надсилання повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Нацполиции і Нацгвардії контролю за дотриманням зобов'язання самоізоляції.

Підкреслюється, що надсилання повідомлення в органи Нацполиции не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство цифровий трансформації створив карту, яка показує недотримання правил самоізоляції тими, хто повернувся з країн, де зафіксовані випадки коронавіруса.

Також повідомлялося про те, чому різниця між самоізоляцією та обсервацією і чому вони можуть врятувати багато життів.