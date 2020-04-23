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23 апреля 2020, четверг, 12:35 172
Силовые структуры 2020-04-23T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве с нарушителей карантина взыскали более 170 тыс. гривен

В Киеве с нарушителей карантина взыскали более 170 тыс. гривен

Елена Новикова
Карантин, самоизоляция, карантин в Киеве, Штрафы за нарушение карантина, Нарушение карантина

Полиция столицы составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции, в то время, как в Украине продили карантин до 11 мая.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, 23 апреля.

"Хочу напомнить, что в столице продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. В группу риска, которую контролирует центр, вошли более 40 000 киевлян. Те, кто прибыли из стран с большим распространением вируса и те, кто контактировали с больными", - сказал он.

Он сообщил, что Мониторинговый центр уже осуществил почти 9 тыс. контактов для получения информации - звонков и опросов о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах за последнее время.

Специалисты центра дают рекомендации или необходимую помощь, в том числе и эмоциональную или психологическую поддержку.

"Одна из главных задач работы центра - мониторинг соблюдения определенными категориями самоизоляции или обсервации. Потому что мы должны выставить максимальные препятствия для распространения вируса! Те, кто отказывается идти на контакт с центром, дальше будут иметь дело с правоохранителями. Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции. В отношении тех людей, которые пренебрегают правилами и подвергают опасности других", - добавил Кличко.

Также в столице возбудили несколько уголовных производств за поставление лица в опасность заражения вирусом и за нарушение карантинных ограничений.

Всего за это время правоохранители составили 951 протокол в отношении нарушителей правил ограничений.

Из них в частности: 179 - за пребывание без масок в общественных местах, 21 - за пребывание группой более 2 человек.

По результатам разбирательств в судах, в бюджет взыскано почти 177 тыс. гривен.

 

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве количество случаев коронавируса перевалило за тысячу.

Также по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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