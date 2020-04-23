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23 апреля 2020, четверг, 12:04 191
Судебная власть 2020-04-23T12:05:25+03:00
Українські Новини
НАПК начнет автоматическую проверку деклараций после 1 июня

НАПК начнет автоматическую проверку деклараций после 1 июня

Елена Новикова
НАПК , декларация, Проверка деклараций, Александр Новиков
Александр Новиков. Скриншот: ТСН
Александр Новиков. Скриншот: ТСН

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) намерено начать автоматическую проверку деклараций после 1 июня, в то время, как "налоговые каникулы" продлили.

Об этом председатель НАПК Александр Новиков сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Мы обеспечим проверку всех деклараций в автоматическом режиме. Она начнется после 1 июня", - сказал он.

Новиков отметил, что запустить систему электронной проверки деклараций раньше у НАПК не было возможности, так как не было доступа ко всем 16 реестрам, с которыми должны сверяться данные из деклараций.

По его словам, до 1 июня ожидается подача 913 тыс. деклараций, а по состоянию на 21 апреля подано уже 770 тыс.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАПК сообщило, что срок подачи электронных деклараций продлен до 1 июня.

Ранее сообщалось о том, что Рада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.

Кроме того, зарплата председателя НАПК Новикова в марте составила 122,5 тысячи гривен. 

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