НАПК начнет автоматическую проверку деклараций после 1 июня

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) намерено начать автоматическую проверку деклараций после 1 июня, в то время, как "налоговые каникулы" продлили. Об этом председатель НАПК Александр Новиков сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини. "Мы обеспечим проверку всех деклараций в автоматическом режиме. Она начнется после 1 июня", - сказал он. Новиков отметил, что запустить систему электронной проверки деклараций раньше у НАПК не было возможности, так как не было доступа ко всем 16 реестрам, с которыми должны сверяться данные из деклараций. По его словам, до 1 июня ожидается подача 913 тыс. деклараций, а по состоянию на 21 апреля подано уже 770 тыс. Как сообщали Українськi Новини, ранее НАПК сообщило, что срок подачи электронных деклараций продлен до 1 июня. Ранее сообщалось о том, что Рада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства. Кроме того, зарплата председателя НАПК Новикова в марте составила 122,5 тысячи гривен.