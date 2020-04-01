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01 апреля 2020, среда, 09:10 23
Экономика 2020-04-01T09:11:09+03:00
Українські Новини
"Налоговые каникулы" продлили: что изменилось на время карантина

"Налоговые каникулы" продлили: что изменилось на время карантина

Анна Рудык
Налоги, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Налоги. Фото: imp.name
Налоги. Фото: imp.name

Из-за карантина в связи с распространением коронавируса Верховная Рада дополнила перечень налоговых и социальных изменений на период карантина, приняв закон №3275. Следовательно, отсрочку по платежам и "налоговые каникулы" продлили. О "карантинных" изменениях пишет "Сегодня".

Плановые проверки сначала запретили до конца мая, а теперь продлили запрет на их проведение до 30 июня 2020 года (кроме госнадзора за высокорисковыми предприятиями, контроля за ценами и госнадзора в сфере санитарного и эпидемиологического благополучия населения).

Также еще на месяц продлили отмену штрафных санкций и пени за несвоевременную или неполную уплату единого социального взноса (ЕСВ), несвоевременную подачу отчетности. Если раньше предполагался "льготный период" до конца апреля, то теперь он продлен до 31 мая включительно.

При этом на месяц также отодвигается срок, в течение которого не будут рассматривать жалобы налогоплательщиков, – тоже до 31 мая 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, срок подачи электронных деклараций продлен до 1 июня.

Также Рада освободила на 3 месяца от ввозной пошлины и НДС импортные поставки препаратов и медицинских изделий, предназначенных для борьбы с коронавирусом и поручила Кабинету Министров установить доплаты к зарплатам медиков, участвующих в ликвидации заболевания.

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