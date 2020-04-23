Рубль продовжує падати. Курс російської нацвалюти на 23 квітня

В той час, як долар знову почав падати, в четвер, 23 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 22 квітня, впав на 2 копійки і становить 3,06 гривні за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер не змінився і становить 3,65 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 23 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,06 3,65 Максимальний 3,50 3,90 Мінімальний 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 квітня на 8,35 коп. до 27,3590 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,76 коп. до 26,9493 UAH/USD.

Раніше аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 27,01 UAH/USD.