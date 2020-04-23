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23 квітня 2020, четвер, 10:55 31
Економіка 2020-04-23T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль продовжує падати. Курс російської нацвалюти на 23 квітня

Рубль продовжує падати. Курс російської нацвалюти на 23 квітня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В той час, як долар знову почав падати, в четвер, 23 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 22 квітня, впав на 2 копійки і становить 3,06 гривні за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер не змінився і становить 3,65 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 23 квітня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,06 3,65
Максимальний 3,50 3,90
Мінімальний 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 квітня на 8,35 коп. до 27,3590 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,76 коп. до 26,9493 UAH/USD.

Раніше аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 27,01 UAH/USD.

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