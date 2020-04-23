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23 квітня 2020, четвер, 09:58 16
Події 2020-04-23T17:00:07+03:00
Українські Новини
Рятувальники розповіли про ситуацію з пожежами в Чорнобильській зоні і Житомирській області

Рятувальники розповіли про ситуацію з пожежами в Чорнобильській зоні і Житомирській області

Елена Новикова
пожежа, ДСНС України, Пожежа в Чорнобильській зоні, Пожежа в Житомирській області
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС

У Чорнобильській зоні відчуження триває тління пеньків, залишків деревини, пожежа в Житомирській області локалізовано, в той час, як Нацгвардія проводить антидиверсионную операцію в Чорнобильській зоні.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Станом на 7:00 23 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами Держнс надається допомога ГАЗО у гасінні пожеж на території Луб'янського, Паришивского, Дитятковського і Денисовецкого лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 вогнищ (с. Розсоха, с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфовища в осередках, пройдених вогнем", - сказано в ньому.

Для облаштування протипожежних розривів залучена важка інженерна техніка ДСНС і додатково 7 путепрокладывателей Збройних сил.

Інженерною технікою створено 800 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 1 164 людини і 286 одиниць техніки, з них від Держнс 1 032 людини особового складу і 239 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти і 2 літаки, якими 22 квітня здійснено 170 скидів - 376 тонн води.

Радіаційний фон у Києві та Київській області знаходиться в межах норми і не перевищує природних фонових значень (Київ - 0,011 мР/год, Київська область - 0,012 мР/год. при допустимій тлі 0,05 мР/год, Чорнобиль - 0,021 мР/год, на КДП Дитятки 0,02 мР/год при контрольно допустимому рівні в 0,055 мР/год).

"Станом на 7:00 23 квітня пожежі в лісових масивах Овруцького району локалізовані. Силами Держнс надається допомога працівникам лісових господарств, з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини в Выступовицком, Бережестском і Словечанском лісництвах", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 765 осіб та 119 одиниць техніки, з них від ДСНС 157 чоловік особового складу та 39 одиниць техніки, у тому числі 1 вертоліт.

Як повідомляли Українські Новини, 19 квітня Міністерство внутрішніх справ заявило, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховія, але є підстави підозрювати підпали.

Також МВС розглядає диверсію як причину пожежі в Чорнобильській зоні.

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