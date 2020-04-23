Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне

В рамках антидиверсионной операции в Чернобыльской зоне отчуждения и прилегающих территорий Киевской и Житомирской областей спецназовцы и кинологи Национальной гвардии Украины прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые осуществляют поджоги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии.



Так, сообщается, что бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега" Северного Киевского территориального управления НГУ и кинологи 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко обследуют территории с новыми очагами возгораний. Задача военных правоохранителей - поиск и задержание поджигателей.



Спецназовцы и кинологи тесно взаимодействуют с экипажами беспилотных авиакомплексов Гвардейской авиационной базы.



"С помощью полученных данных аэроразведка мы можем быстрее найти поджигателей, а также злоумышленников типа сталкеров и диггеров", - рассказал Кирилл, военнослужащий отдельного отряда спецназначения "Омега".



Как сообщали Українські Новини, 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

Также МВД рассматривает диверсию как причину пожара в Чернобыльской зоне.