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23 апреля 2020, четверг, 09:10 65
Силовые структуры 2020-04-23T09:28:48+03:00
Українські Новини
Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне

Елена Новикова
Пожар, Национальная гвардия, Пожар в Чернобыльской зоне, Пожар в Житомирской области, Антидиверсионная операция

В рамках антидиверсионной операции в Чернобыльской зоне отчуждения и прилегающих территорий Киевской и Житомирской областей спецназовцы и кинологи Национальной гвардии Украины прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые осуществляют поджоги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии.

 
Так, сообщается, что бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега" Северного Киевского территориального управления НГУ и кинологи 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко обследуют территории с новыми очагами возгораний. Задача военных правоохранителей - поиск и задержание поджигателей.
 
Спецназовцы и кинологи тесно взаимодействуют с экипажами беспилотных авиакомплексов Гвардейской авиационной базы.
 
"С помощью полученных данных аэроразведка мы можем быстрее найти поджигателей, а также злоумышленников типа сталкеров и диггеров", - рассказал Кирилл, военнослужащий отдельного отряда спецназначения "Омега".


Как сообщали Українські Новини, 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

Также МВД рассматривает диверсию как причину пожара в Чернобыльской зоне.

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