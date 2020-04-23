Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в Чорнобильській зоні

В рамках антидиверсійноі операції в Чорнобильській зоні відчуження і прилеглих територій Київської і Житомирської областей спецназівці і кінологи Національної гвардії України прочісують місцевість у пошуках диверсійних груп, які здійснюють підпали.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної гвардії.

Так, повідомляється, що бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" Північного Київського територіального управління НГУ та кінологи 1-й Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка обстежують території з новими осередками загорянь. Завдання військових правоохоронців - пошук та затримання паліїв.

Спецназівці і кінологи тісно взаємодіють з екіпажами безпілотних авіакомплексів Гвардійської авіаційної бази.

"За допомогою отриманих даних аэроразведка ми можемо швидше знайти паліїв, а також зловмисників типу сталкерів і дигерів", - розповів Кирило, військовослужбовець окремого загону спецпризначення "Омега".

Як повідомляли Українські Новини, 19 квітня Міністерство внутрішніх справ заявило, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховія, але є підстави підозрювати підпали.

Також МВС розглядає диверсію як причину пожежі в Чорнобильській зоні.