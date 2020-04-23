Медициснкие, хирургические, самодельные. Какие маски защищают лучше всего

Карантин продлили, а значит украинцам еще некоторое время придется появляться в общественных местах в масках и респираторах. Однако не все средства защиты защищают одинаково хорошо. В МОЗ с помощью инфографики напомнили, какие маски защищают лучше остальных.

Медицинская процедурная маска на 4-6 часов способна снизить риск заразиться коронавирусом.

Виды масок и респираторов. Фото: пресс-служба МОЗ. https://t.me/COVID19_Ukraine/424

Медицинская хирургическая маска на 2-4 часа защищает от крупных капель и брызг, а еще снижает шансы заразиться коронавирусом.

Виды масок и респираторов. Фото: пресс-служба МОЗ. https://t.me/COVID19_Ukraine/424

Самодельная маска не защищает от вирусов. А еще ее нужно обязательно стирать после каждого использования.

Виды масок и респираторов. Фото: пресс-служба МОЗ. https://t.me/COVID19_Ukraine/424

Маска PITTA защищает от разных инфекционных заболеваний, но от коронавируса — пока неизвестно, защищает ли.

Виды масок и респираторов. Фото: пресс-служба МОЗ. https://t.me/COVID19_Ukraine/424

Респираторные маски №95 защищают от коронавируса. Их носят преимущественно медики.

Виды масок и респираторов. Фото: пресс-служба МОЗ. https://t.me/COVID19_Ukraine/424

Виды масок и респираторов. Фото: пресс-служба МОЗ. https://t.me/COVID19_Ukraine/424

Как сообщали Українські Новини, Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) заявляет, что крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 гривны.

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