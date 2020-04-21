Как правильно использовать медицинскую маску: советы врача

Одним из обязательных требований Минздрава для защиты от Covid-19 является обязательное ношение медицинской маски. С появлением и наростанием пандемии коронавируса актуальность приобрели вопросы: для чего необходимо носить медицинские маски? Защищает ли многоразовая маска от коронавируса? И какие виды масок бывают. Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в программе "Утро с Интером" рассказала, как правильно надевать, носить, снимать и утилизировать маску.

Все, что связано с вирусом Covid-19, окутано мифами. И вопросов пока больше, чем ответов.

Даже в таком, на первый взгляд, простом вопросе, как использование медицинской маски, многие допускают ошибки. Часто можно встретить ситуации, когда кто-то надевает маску на подбородок или постоянно поправляет маску руками, другие – снимают во время разговора по телефону.

Врач- эпидемиолог Екатерина Сояк советует, как можно реже касаться маски руками, если нет возможности регулярно ее менять.

"Максимально долго мы можем находиться в маске, пока она не загрязнилась или пока не увлажнилась так, что нам становится некомфортно. Я знаю, что сейчас мало у кого есть полноценный доступ к маскам, чтоб менять их, как это нужно по правилам – каждые два-три часа. Если мы используем одноразовую маску и у нас она одна, то на протяжении дня старайтесь не касаться ее руками, чтобы дополнительно не запачкать. И не снимать ее, чтобы не класть на поверхности и не загрязнять их. Потому что мы с вами можем уже тоже быть инфицированы и распространять вирус", - рассказала врач.

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