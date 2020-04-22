Почему женщинам, которые планируют беременность, так важно вакцинироваться от кори и краснухи

Несмотря на то, что в Украине за один день коронавирусом заразились 467 человек, в Центре общественного здоровья напомнили, что это не единственная болезнь, от которой страдают украинцы. В связи с тем, что с 21 до 26 апреля проходит Европейская неделя иммунизации, медики предупредили будущих матерей о необходимости вакцинироваться от кори и краснухи, чтобы эти распространенные болезни не навредили будущему ребенку.

Вирусы кори и краснухи способны преодолевать плацентарный барьер и проникать к плоду, который только развивается. Во время заражения беременной женщины на ранних сроках беременности корью или краснухой, у нее может случиться выкидыш. Во втором и третьем триместре беременности существует высокий риск рождения ребенка с синдромом врожденной краснухи (врожденные пороки сердца, катаракта, слепота, глухота, умственная отсталость, поражение других органов).

Если женщина планирует беременность, то нужно сделать прививки от этих болезней.

В сообщении подчеркивается, что уже при беременности женщинам нельзя вводить "живые" вакцины, к которым относится вакцина КПК (корь, паротит, краснуха). Беременным женщинам можно вакцинироваться от дифтерии, столбняка и коклюша в течение второго или третьего триместра. Также с приближением сезона гриппа, сделать прививку вакциной против этой болезни. Идеальным вариантом для всех, кто планирует беременность — провести необходимые прививки заранее.

Рекомендуется заранее вакцинироваться ближайшему окружению будущего ребенка, так как риск заразиться у новорожденного самый большой.

Как сообщали Українські Новини, с 6 апреля по 12 апреля летальных случаев от осложнений после гриппа в Украине зафиксировано не было. 71 человек умер с октября 2019 года.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко констатирует, что за период карантина на ОРВИ и грипп в столице заболело почти 51,5 тыс. человек, летальных случаев не было.

Пока же в ученые Оксфордского университета анонсировали начало проведения испытаний потенциальной вакцины от коронавируса на людях.