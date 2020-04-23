Всеукраинская школа онлайн. Расписание уроков на 23 апреля для всех классов

В Украине с 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", который позволит школьникам на карантине учиться с помощью телевидения и онлайн-каналов. Программа этого проекта рассчитана на школьников 5-11 классов, они смогут дистанционно изучать 11 предметов. Пока же в МОН рассказали, что наиболее популярными видео Всеукраинской школы онлайн остаются зарядка и уроки английского языка. Эти и остальные уроки для учеников 5-11 классов можно посмотреть на YouTube Министерства образования и науки, а расписание на официальном сайте. Каждый день с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки транслируют украинские телеканалы: 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина 6-й класс - ZOOM и NewsOne 7-й класс - ZIK 8-й класс - Индиго и УНИАН 9-й класс - Рада и UA:Культура 10-й класс - UA: Первый 11-й класс - М1 Расписание уроков для 5 класса: Расписание онлайн-занятий для 5 класса Расписание для учеников 6 класса: Расписание онлайн-занятий для 6 класса Расписание уроков для 7 класса: Расписание онлайн-занятий для 7 класса Расписание уроков для 8 класса: Расписание онлайн-занятий для 8 класса Расписание уроков для 9 класса: Расписание онлайн-занятий для 9 класса Расписание уроков для 10 класса: Расписание онлайн-занятий для 10 класса Расписание уроков для 11 класса: Расписание онлайн-занятий для 11 класса Как сообщали Українські Новини, Киев запустил онлайн детский сад. Офис Президента заявляет, что проект видеоуроков для школьников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн" финансируют частные организации, которые не хотят раскрывать свое участие в нем ради пиара.