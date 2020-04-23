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23 апреля 2020, четверг, 06:00 236
Общество 2020-04-23T07:45:02+03:00
Українські Новини
Всеукраинская школа онлайн. Расписание уроков на 23 апреля для всех классов

Всеукраинская школа онлайн. Расписание уроков на 23 апреля для всех классов

Кира Молчанова
Онлайн-трансляция, карантин в Украине, Всеукраинская школа онлайн, Уроки онлайн, расписание уроков
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

В Украине с 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", который позволит школьникам на карантине учиться с помощью телевидения и онлайн-каналов. Программа этого проекта рассчитана на школьников 5-11 классов, они смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Пока же в МОН рассказали, что наиболее популярными видео Всеукраинской школы онлайн остаются зарядка и уроки английского языка. Эти и остальные уроки для учеников 5-11 классов можно посмотреть на YouTube Министерства образования и науки, а расписание на официальном сайте.

Каждый день с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки транслируют украинские телеканалы:

  • 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина
  • 6-й класс - ZOOM и NewsOne
  • 7-й класс - ZIK
  • 8-й класс - Индиго и УНИАН
  • 9-й класс - Рада и UA:Культура
  • 10-й класс - UA: Первый
  • 11-й класс - М1

Расписание уроков для 5 класса:

Расписание онлайн-занятий для 5 классаРасписание онлайн-занятий для 5 класса

Расписание для учеников 6 класса:

Расписание онлайн-занятий для 6 классаРасписание онлайн-занятий для 6 класса

Расписание уроков для 7 класса:

Расписание онлайн-занятий для 7 классаРасписание онлайн-занятий для 7 класса

Расписание уроков для 8 класса:

Расписание онлайн-занятий для 8 классаРасписание онлайн-занятий для 8 класса

Расписание уроков для 9 класса:

Расписание онлайн-занятий для 9 класса

Расписание уроков для 10 класса:

Расписание онлайн-занятий для 10 классаРасписание онлайн-занятий для 10 класса

Расписание уроков для 11 класса:

Расписание уроков для 11 классаРасписание онлайн-занятий для 11 класса

Как сообщали Українські Новини, Киев запустил онлайн детский сад.

Офис Президента заявляет, что проект видеоуроков для школьников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн" финансируют частные организации, которые не хотят раскрывать свое участие в нем ради пиара.

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