Видеоуроки для школьников финансируют не желающие пиариться на этом благотворители, – Офис Президента

Офис Президента заявляет, что проект видеоуроков для школьников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн" финансируют частные организации, которые не хотят раскрывать свое участие в нем ради пиара.

Об этом Українським Новинам сообщила генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Вероника Селега.

"Проект снимается без привлечения государственного бюджета. Это делают частные организации на волонтерских основаниях", – ответила она.

Стоимость проекта и перечень тех, кто его оплачивает, не разглашается.

"Это не секрет, а условия негосударственных и частных организаций, конкретных людей, которые покрывают расходы. Потому что в данный период они занимаются не только этим проектом, а многими инициативами, направленными на облегчение жизни в период пандемии. Но не публично. Они не хотят делать из этого пиар. Мы должны соблюдать эти условия", – сказала Селега.

"Всеукраинская школа онлайн" – это инициированный Президентом Владимиром Зеленским совместный проект Министерства образования и науки, Офиса Президента и общественного союза "Освитория".

На Офисе Президента, по словам Селеги, лежит организаторская миссия.

"Мы договаривались с медиагруппами, чтобы разместить контент своевременно и с максимальным охватом. А финансирование было инициативой самих организаций", – сообщила она.

Кроме Youtube-канала Минобразования видеоуроки транслируют телеканалы: 5 класс – Плюс-Плюс и 112 Украина, 6 класс – ZOOM и News One, 7 класс – ZIK, 8 класс – Индиго и УНИАН, 9 класс – Рада и UA: Культура, 10 класс – UA: Первый, 11 класс – М1.

Начальник управления информационной политики Минобразования Татьяна Голубова пояснила агентству, что министерство частично занималось подбором учителей для проекта, а совместно с "Освиторией", учителями и государственным учреждением "Украинский институт развития образования" разработало содержательную составляющую видеоуроков.

"Дополнительных расходов это не требовало", – сообщила она.

Операционный директор "Освитории" Анна Сидорук пояснила, что союз является партнером организаторов, который помогает с проектом на общественных основаниях.

"Мы сотрудничаем с МОН уже много лет, у нас есть несколько совместных проектов, есть опыт в создании онлайн курсов. Поэтому нас пригласили в партнерство и мы согласились. Сотрудничество происходит на общественных началах, мы просто хотим помочь, чтобы у детей был доступ к качественному образованию", – сказала она.

В частности, "Освитория" помогала с оперативным поиском учителей, а также обеспечила бесплатную локацию для съемок проекта – Новопечерскую школу в Киеве.

"Эта школа – тоже наш проект, она не работает в период карантина, но хорошо оснащена всем необходимым. На месте мы помогаем с организационными вопросами: что в каком классе снимать, какому учителю с какой звездой проводить урок и тому подобное", – рассказала Сидорук.

Преподаватели и приглашенные гости снимаются в проекте бесплатно, доставляют учителей на съемки службы такси Uber и Bolt.

Доход "Всеукраинская школа онлайн" не приносит.

Школьные видеоуроки снимают Квартал 95, Мамахохотала и другие за деньги неназванных благотворителей.

Как сообщали Українськi Новини, учебный год из-за карантина закончится позже. Исключением могут стать 11-классники из-за переноса дат ВНО и вступительной кампании.