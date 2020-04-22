Дополнительные выплаты молодым учителям приостановили

Выплаты по 21 тыс. гривен учителям со стажем до 10 лет в 2020 году приостановлены, хотя ранее сообщалось, что изменения в госбюджет-2020 не повлияют на зарплату учителей.

Об этом временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила на онлайн пресс-брифинге, передают Українськi Новини.

"У вас было много вопросов касательно выплаты молодым учителям. Я должна проинформировать, что согласно изменениям, которые были внесены в бюджет, выплаты молодым учителям на 2020-й год приостановлены", - сказала она.

В то же время она отметила, что заработные платы работающим учителям должны производиться в таком же объеме, как и до карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 3 марта Кабинет Министров под председательством бывшего премьер-министра Алексея Гончарука распределил 1,5 млрд гривен образовательной субвенции местным бюджетам для выплаты надбавок по 21 тыс. гривен учителям со стажем до 10 лет.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада 13 апреля внесла изменения в госбюджет-2020, которыми, в частности, сократила финансирование Минобразования на 1,9 млрд гривен с 44,6 млрд гривен до 42,8 млрд гривен и ряд образовательных субвенций из госбюджета местным бюджетам на 3,1 млрд гривен с 87 млрд гривен до 83,9 млрд.