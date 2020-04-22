подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.7
˟
22 апреля 2020, среда, 19:56 797
Общество 2020-04-22T20:08:09+03:00
Українські Новини
Дополнительные выплаты молодым учителям приостановили

Дополнительные выплаты молодым учителям приостановили

Ольга Фандорина
Образование, Учителя, Выплата, зарплаты в Минобразования
Школа на карантине. Фото: Pixabay
Школа на карантине. Фото: Pixabay

Выплаты по 21 тыс. гривен учителям со стажем до 10 лет в 2020 году приостановлены, хотя ранее сообщалось, что изменения в госбюджет-2020 не повлияют на зарплату учителей.

Об этом временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила на онлайн пресс-брифинге, передают Українськi Новини.

"У вас было много вопросов касательно выплаты молодым учителям. Я должна проинформировать, что согласно изменениям, которые были внесены в бюджет, выплаты молодым учителям на 2020-й год приостановлены", - сказала она.

В то же время она отметила, что заработные платы работающим учителям должны производиться в таком же объеме, как и до карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 3 марта Кабинет Министров под председательством бывшего премьер-министра Алексея Гончарука распределил 1,5 млрд гривен образовательной субвенции местным бюджетам для выплаты надбавок по 21 тыс. гривен учителям со стажем до 10 лет.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада 13 апреля внесла изменения в госбюджет-2020, которыми, в частности, сократила финансирование Минобразования на 1,9 млрд гривен с 44,6 млрд гривен до 42,8 млрд гривен и ряд образовательных субвенций из госбюджета местным бюджетам на 3,1 млрд гривен с 87 млрд гривен до 83,9 млрд.

Больше новостей о: Образование Учителя Выплата зарплаты в Минобразования

Пострадавших от массового заражения COVID-19 в общежитии в Вишневом стало больше. Заболели еще 12 человек
​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары и лекарства: полный список
Новости
УПЦ попросила заранее передать в церковь поминальные записки о погибших 20:33
Суд оправдал туристов, сбежавших из обсервации в отеле "Казацкий" 20:01
Учебный год в Украине будет завершен дистанционно, - Мандзий 20:00
Дополнительные выплаты молодым учителям приостановили 19:56
Минэкономики хочет разработать антикоронавирусные правила и запустить рынки 19:34
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
В Беларуси проведут парад на 9 мая несмотря на протесты жителей 11:26
больше новостей
Карантин продлили до 11 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok