В Киевской области за сутки зафиксировали 34 случая коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 21 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 34 человека до 390, в то время, как в Киеве уже 989 инфицированных коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Киево-Святошинском районе 133 случая заболевания коронавирусом подтвержден в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Чабаны, Юровка, Святопетровское и Софиевская Борщаговка.

В Обуховском районе подтверждены 59 случаев - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове и Германовке.

Также 25 случаев заболевания подтверждены в Борисполе, 20 - в Ирпене, 17 - в Броварах, по 12 случаев - в Броварском и Бориспольском районах, 10 - в Буче, по 9 случаев - в Василькове и Макаровском районе, по 8 случаев - в Кагарлыке и Вышгороде, по 7 случаев - в Белой Церкви, Васильковском и Ставищенском районах, 5 - Белоцерковском районе, 4 - в Фастове и Вышгородском районе, по 3 случая - в Переяславе, Володарке, Переяслав-Хмельницком, Кагарлыкском, Мироновском и Бородянском районах, по 2 случая - в Рокитном и Гостомеле, Барышевском и Иванковском районах, по 1 случаю - в Ворзеле, Бородянке, Ставище, Коцюбинском, Иванкове, а также в Полесском и Рокитнянском районах.

102 человека из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 288 - на амбулаторном (самоизоляции).

Среди заболевших 28 детей.

Отмечается, что из заболевших 32 человека выздоровели, 11 - умерли.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 1 593 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 80 сообщений о подозрении.

Медицинское наблюдение установлено за 2 964 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Вишневом увеличилось в два раза.

Также в Украине за день 467 новых зараженных коронавирусом.