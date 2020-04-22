У Київській області за добу зафіксовано 34 випадки коронавірусу

Кількість хворих коронавірусом у Київській області 21 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 34 людини до 390, в той час, як у Києві вже 989 інфікованих коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

У Києво-Святошинському районі 133 випадки захворювання коронавірусом підтверджений у населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Чайки, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Білогородка, Капітанівка, Нове, Гнатівка, Чабани, Юрівка, Святопетровське і Софіївська Борщагівка.

В Обухівському районі підтверджені 59 випадків - у Козині, Романкове, Українці, Обухові, Красній Слобідці, Нещерові і Германівці.

Також 25 випадків захворювання підтверджено у Борисполі, 20 - в Ірпені, 17 - у Броварах, за 12 випадків - у Броварському та Бориспільському районах, 10 - в Бучі, за 9 випадків - у Василькові та Макарівському районі, по 8 випадків - у Кагарлику і Вишгороді, по 7 випадків - у Білій Церкві, Васильківському та Ставищенському районах, 5 - Білоцерківському районі, 4 - у Фастові та районі, по 3 випадки - у Переяславі, Володарці, Переяслав-Хмельницькому, Кагарлицькому, Миронівському та Бородянському районах, по 2 випадки - у Рокитном і Гостомелі, Баришівському та Іванківському районах, по 1 випадку - у Ворзелі, Бородянці, Ставище, Коцюбинському, Іванкові, а також у Поліському та Рокитнянському районах.

102 людини з усіх хворих в Київській області знаходяться на стаціонарному лікуванні та 288 - на амбулаторному (самоізоляції).

Серед захворілих 28 дітей.

Наголошується, що з хворих 32 людини одужали, 11 померли.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 1 593 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу отримано 80 повідомлень про підозру.

Медичне спостереження встановлено за 2 964 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавірусом у Вишневому збільшилася в два рази.

Також в Україні за день 467 нових заражених коронавірусом.