Украина начинает клинические исследования препарата для борьбы с коронавирусом, – Зеленский

В то время, как ВОЗ назвала три препарата, лидирующих в испытаниях от коронавируса, Украина начинает клинические исследования препарата для борьбы с инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания", – сказано в нем.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - сказал он.

Офис Президента обещает, что более подробная информация будет предоставлена позже.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил карантин до 11 мая.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет выходить из карантина в 5 этапов.