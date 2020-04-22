Україна починає клінічні дослідження препарату для боротьби з коронавірусом, – Зеленський

В той час, як ВООЗ назвала три препарати,які лідують у випробуваннях від коронавірусу, Україна починає клінічні дослідження препарату для боротьби з інфекцією COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, що, за попередніми висновками українських вчених і виробників, може істотно знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які викликає для організму людини коронавірусна інфекція. Крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання", – сказано в ньому.

Президент Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату.

"Я вірю в українських науковців, і сьогодні по всій країні ми тримаємо за них кулаки", - сказав він.

Офіс Президента обіцяє, що більш детальна інформація буде надана пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив карантин до 11 травня.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна буде виходити з карантину в 5 етапів.