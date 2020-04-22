В сети коммунальных аптек "Фармация" маски, перчатки и антисептики в достаточном количестве, - Кличко

В то время, как в Киеве число зафиксированных случаев коронавируса выросло до 989 человек, в сети коммунальных аптек "Фармация" в достаточном количестве есть маски, перчатки и дезинфектор. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал брифинга в среду, 22 апреля.

"За последний месяц КП "Фармация"приобрела 550 000 одноразовых масок. Они сегодня в достаточном количестве есть в сети коммунальных аптек. Кроме того, город заказал и купил у украинских производителей 100000 марлевых масок, их тоже можно купить в аптеках "Фармации". Также Киев получил 100 000 одноразовых масок от социально-ответственного бизнеса. - Их передали медикам, полиции, спасателям и работникам коммунальных служб", - сообщил Кличко.

Мэр Киева уточнил, что в сети аптек "Фармация" в наличии: марлевые маски - почти 56000, одноразовые - 443000. А также - перчатки и дезинфектор в достаточном количестве.

"Получил Департамент здравоохранения и медицинские маски разной степени защиты. - Из Государственного резерва Украины и от Благотворительного фонда "Корпорация монстров". Всего более 526 000 штук. Эти средства индивидуальной защиты распределены в Центры первичной медико-санитарной помощи, стационары и родильные дома города", - подчеркнул Виталий Кличко.

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