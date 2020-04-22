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22 квітня 2020, середа, 12:34 8
Суспільство 2020-04-22T13:49:44+03:00
Українські Новини
У мережі комунальних аптек "Фармація" маски, рукавички та антисептики в достатній кількості, - Кличко

У мережі комунальних аптек "Фармація" маски, рукавички та антисептики в достатній кількості, - Кличко

Елена Новикова
Маски, Фармація, Аптеки Фармація, антисептики
Маска і антисептик. Фото: Pixabay
Маска і антисептик. Фото: Pixabay

В той час, як у Києві число зафіксованих випадків коронавірусу виросло до 989 осіб, у мережі комунальних аптек "Фармація" в достатній кількості є маски, рукавички і дезінфектор. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів брифінгу у середу, 22 квітня.

"За останній місяць КП "Фармація"придбала 550 000 одноразових масок. Вони сьогодні в достатній кількості є в мережі комунальних аптек. Крім того, місто замовив і купив у українських виробників 100000 марлевих масок, їх теж можна придбати в аптеках "Фармації". Також Київ отримав 100 000 одноразових масок від соціально-відповідального бізнесу. - Їх передали медикам, поліції, рятувальникам та працівникам комунальних служб", - повідомив Кличко.

Мер Києва уточнив, що в мережі аптек "Фармація" в наявності: марлеві маски - майже 56000, одноразові - 443000. А також - рукавички і дезінфектор в достатній кількості.

"Отримав Департамент охорони здоров'я та медичні маски різного ступеня захисту. - З Державного резерву України та від Благодійного фонду "Корпорація монстрів". Всього понад 526 000 штук. Ці засоби індивідуального захисту розподілені в Центри первинної медико-санітарної допомоги, стаціонари і пологові будинки міста", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше Українські Новини розповідали про те, в яких ще аптеках Києва продаються маски і антисептики і за якою ціною.

Також про те, де в Києві можна купити тести на коронавірус.

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