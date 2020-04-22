Шмигаль заявив, що найближчим часом з'явиться багато робочих місць з зарплатою до 8 тис. гривень

В той час, як в Україні зростає безробіття, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує створення найближчим часом великої кількості робочих місць із заробітною платою від 6 до 8 тис. гривень.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК Україна", передають Українські Новини.

"Я ще раз повернуся до того великій кількості робочих місць. Недорогих. Можу сказати умовно, поки ми вважаємо, але сума коливається (в межах) 6 000-8 000 гривень", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що це буде проста робота, на яку людина зможе прийти влаштуватися, і на наступний день вже її отримати, наприклад, класти бруківку або працювати озеленювачем.

За його словами, з допомогою такої кількості і такої якості робочих місць, можна буде прибрати в містах, районах і в цілому в Україні.

Також він зазначив, що це дасть можливість людям вже зараз заробляти мінімальні кошти.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні збільшили допомогу по безробіттю: скільки додали.

Раніше ми писали про те, як карантин вплинув на ринок праці в Україні.