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22 апреля 2020, среда, 11:16 1251
Кабмин 2020-04-22T12:00:02+03:00
Українські Новини
Документы на увольнение глав Таможни и Налоговой не поступали официально, - Шмыгаль

Документы на увольнение глав Таможни и Налоговой не поступали официально, - Шмыгаль

Елена Новикова
Увольнение, Игорь Уманский, Государственная налоговая служба Украины, Государственная таможенная служба, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции 1+1
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции 1+1

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документы на увольнение глав Таможенной и Налоговой служб подавались, но не поступали официально, в то время, как бывший министр финансов Игорь Уманский считает главной причиной своего увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК Украина".

"Подавались ли документы на увольнение глав Налоговой и Таможни господином Уманским? Да, подавались. Но официально не поступали. Мы начали работу по аудиту таможни и налоговой. То есть эта работа была начата и не прекращалась", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос об инициативе бывшего министра финансов Игоря Уманского по увольнению глав Таможенной и Налоговой служб.

При этом Шмыгаль добавил, что Кабмин следит за деятельностью всех руководителей так называемых центральных органов исполнительной власти, в том числе, Налоговой и Таможни.

"Со всеми проводим собеседования, со всеми проводим аудиты. Смотрим на профпригодность руководителей, смотрим на их историю и чистоплотность, на предмет того, есть ли возбужденные уголовные дела. Относительно обвинений господина Уманского, если они дорастут до соответствующего уголовного дела, то, конечно, будут к руководителю вопросы", - отметил премьер.

По его словам, поэтому на данном этапе правительство занимается аудитом, проверкой деятельности руководителей, собеседованиями.

"И там, где будем видеть, что кто-то не соответствует занимаемой должности, то у меня не будет никаких сомнений. Будем искать альтернативных руководителей, более эффективных, и будем проводить замены", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта Верховная Рада освободила от выполнения обязанностей министра финансов Игоря Уманского.

Также начале апреля, работавший в марте министром финансов Украины Игорь Уманский раскритиковал работу Таможенной службы и обвинил председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова в профессиональной непригодности. 

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