Помощь безработным и госрегулирование цен: чем еще сегодня займется Кабмин

Кабинет Министров на заседании в среду намерен утвердить порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом и ввести государственное регулирование цен на социально значимые товары.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Кроме этого, Кабмин намерен утвердить порядок предоставления и возврата помощи по частичной безработице на период карантина.

Также правительство рассмотрит вопрос о подписании соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Германия о финансовом сотрудничестве в рамках проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".

Кроме этого, правительство намерено изменить подход к расчету общего дохода семьи при определении права на государственную социальную помощь для отдельных категорий населения, что облегчит получение соцпомощи.

Правительство также рассмотрит ряд кадровых вопросов.

Заседание начнется в 13:00 и пройдет в открытом режиме видеотрансляции под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 42-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые ограничения в Украине снимут, но карантин продлят.