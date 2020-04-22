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22 апреля 2020, среда, 10:37 302
Кабмин 2020-04-22T10:41:40+03:00
Українські Новини
Помощь безработным и госрегулирование цен: чем еще сегодня займется Кабмин

Помощь безработным и госрегулирование цен: чем еще сегодня займется Кабмин

Ярина Вацяк
Кабмин, Безработица, Карантин, Кадровые изменения, Повестка дня, Денис Шмыгаль, помощь по безработице
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров на заседании в среду намерен утвердить порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом и ввести государственное регулирование цен на социально значимые товары.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Кроме этого, Кабмин намерен утвердить порядок предоставления и возврата помощи по частичной безработице на период карантина.

Также правительство рассмотрит вопрос о подписании соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Германия о финансовом сотрудничестве в рамках проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".

Кроме этого, правительство намерено изменить подход к расчету общего дохода семьи при определении права на государственную социальную помощь для отдельных категорий населения, что облегчит получение соцпомощи.

Правительство также рассмотрит ряд кадровых вопросов.

Заседание начнется в 13:00 и пройдет в открытом режиме видеотрансляции под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 42-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые ограничения в Украине снимут, но карантин продлят. 

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