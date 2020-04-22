Допомога безробітним і держрегулювання цін: чим ще сьогодні займеться Кабмін

Кабінет Міністрів на засіданні у середу має намір затвердити порядок використання коштів фонду боротьби з коронавірусом і ввести державне регулювання цін на соціально значущі товари.

Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду, передають Українські Новини.

Крім цього, Кабмін має намір затвердити порядок надання і повернення допомоги із часткового безробіття на період карантину.

Також уряд розгляне питання про підписання угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Німеччина про фінансове співробітництво в рамках проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".

Крім цього, уряд має намір змінити підхід до розрахунку загального доходу сім'ї при визначенні права на державну соціальну допомогу для окремих категорій населення, що полегшить отримання соцдопомоги.

Уряд також розгляне низку кадрових питань.

Засідання розпочнеться о 13:00 і проходитиме у відкритому режимі відеотрансляції під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 42-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що деякі обмеження в Україні знімуть, але продовжать карантин.