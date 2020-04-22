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22 апреля 2020, среда, 10:00 5140
Кабмин 2020-04-22T10:19:08+03:00
Українські Новини
Кабмин сегодня проведет заседание

Кабмин сегодня проведет заседание

Анна Рудык
Кабмин, Кабинет Министров, Заседание Кабмина, Денис Шмыгаль
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров, который намерен продлить карантин, проведет заседание в среду, 22 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые ограничения в Украине снимут, но карантин продлят. 

Ранее у Зеленского рассказали, как будут выводить экономику из карантинного кризиса.

Также 16 апреля Кабмин назначил Буславец врио Минэнерго, уволив Шубина с данной должности.

Тем временем сегодня начался 42-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и намерен продлить. В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

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