Кабмин сегодня проведет заседание

Кабинет Министров, который намерен продлить карантин, проведет заседание в среду, 22 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые ограничения в Украине снимут, но карантин продлят.

Ранее у Зеленского рассказали, как будут выводить экономику из карантинного кризиса.

Также 16 апреля Кабмин назначил Буславец врио Минэнерго, уволив Шубина с данной должности.

Тем временем сегодня начался 42-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и намерен продлить. В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.