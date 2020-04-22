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22 апреля 2020, среда, 10:27 836
Экономика 2020-04-22T10:27:50+03:00
Українські Новини
Доллар начал расти после падения. Курс валют на 22 апреля

Доллар начал расти после падения. Курс валют на 22 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

После повышения во вторник, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 апреля на 2,04 коп. до 27,4336 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,31 коп. до 28,9624 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,12 коп. до 29,6970 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,0103 27,4336 28,9624 29,6970 3,08 3,65
Максимальный 27,2300 27,7000 29,3000 30,0200 3,43 3,90
Минимальный 26,7000 27,3000 27,5300 29,4500 2,30 3,45

Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. во вторник снизился на 2 коп. до 27,10 UAH/USD.     

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