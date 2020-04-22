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22 квітня 2020, середа, 10:27 40
Економіка 2020-04-22T13:00:04+03:00
Українські Новини
Долар почав рости після падіння. Курс валют на 22 квітня

Долар почав рости після падіння. Курс валют на 22 квітня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют
Курс валют

Після підвищення у вівторок, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 квітня на 2,04% до 27,4336 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,31 коп. до 28,9624 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,12% до 29,6970 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,0103 27,4336 28,9624 29,6970 3,08 3,65
Максимальний 27,2300 27,7000 29,3000 30,0200 3,43 3,90
Мінімальний 26,7000 27,3000 27,5300 29,4500 2,30 3,45

Як повідомляли Українські Новини, аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. у вівторок знизився на 2 коп. до 27,10 UAH/USD.

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