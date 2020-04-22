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22 квітня 2020, середа, 10:11 7
Економіка 2020-04-22T10:45:01+03:00
Українські Новини
Світові ціни на нафту знижуються

Світові ціни на нафту знижуються

Ярина Вацяк
Ціни на нафту, нафта Brent, Світові ціни на нафту, нафта WTI
Нафта. Фото: pixabay.com
Нафта. Фото: pixabay.com

Після того, як вартість нафти WTI пішла в мінус, барель червневої нафти WTI торгувався по $11,20 (-3,20%). Попередні торги завершилися на рівні $19,33 і $20,43 відповідно. Вартість бареля червневої нафти Brent 22 квітня до 8:35 за Києвом склала $16,61 (-14,07%).

Ціни на нафту знижуються на тлі побоювань надвиробництва і затягування процесу відновлення промисловості. Додатковий тиск на ф'ючерси надав зростання комерційних запасів нафти в США, пише Enkorr.

Під час попередньої сесії швидкий контракт на Brent торгувався з найбільшим дисконтом до наступного місяця з 2008 року, в той час як торгівля червневим контрактом WTI була тричі припинена для стабілізації цін.

Міністри ОПЕК+ провели 21 квітня екстрену телефонну конференцію, щоб обговорити крах ринку. Хоча коаліція не оголошувала про нові заходи, що виходять за рамки скорочення виробництва на 9,7 млн бар./сут. (б/с), деякі виробники на чолі з Саудівською Аравією розглядають можливість скорочення видобутку до 1 травня — дати офіційного початку реалізації угоди ОПЕК+.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація працює над планом надання фінансової допомоги нафтової галузі, щоб запобігти втраті робочих місць. Але галузь продовжує боротьбу з надлишком пропозиції, оскільки пандемія COVID-19 і далі скорочує попит на паливо.

Американський інститут нафти (API) оголосив про збільшення комерційних запасів нафти в США за підсумками минулого тижня на 13,226 млн бар.

Нафта — це "небезпечний ринок для торгівлі прямо зараз", попередив в інтерв'ю Bloomberg П'єр Андуран, засновник компанії Andurand Capital Management LLP. Щоб ціни почали відновлення, ринок має потребу в тому, щоб видобуток негайно скоротилася, додав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Росії ціна на нафту марки Urals також впала нижче 0 доларів.

Раніше Антимонопольний комітет України (АМКУ) заявив про можливість зниження цін на бензин А-95 на 3-5 гривень/літр.

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