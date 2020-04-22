Сегодня 16 день Всеукраинской школы-онлайн: расписание уроков для всех классов

Сегодня, 22 апреля, начался 16й день Всеукраинской школы-онлайн, стартовавший 6 апреля в Украине, благодаря которому ученики могут продолжать обучение по школьной программе в режиме онлайн. На днях МОН анонсировало нововведения для более удобного обучения. Так, уже на этой неделе к урокам, что уже вышли раньше, постепенно добавлять субтитры. Уроки для учеников 5-11 классов можно посмотреть на YouTube Министерства образования и науки, а расписание на официальном сайте. Каждый день с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки транслируют украинские телеканалы: 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина 6-й класс - ZOOM и NewsOne 7-й класс - ZIK 8-й класс - Индиго и УНИАН 9-й класс - Рада и UA:Культура 10-й класс - UA: Первый 11-й класс - М1 Расписание уроков для 5 класса: Расписание онлайн-занятий для 5 класса Расписание для учеников 6 класса: Расписание онлайн-занятий для 6 класса Расписание уроков для 7 класса: Расписание онлайн-занятий для 7 класса Расписание уроков для 8 класса: Расписание онлайн-занятий для 8 класса Расписание уроков для 9 класса: Расписание онлайн-занятий для 9 класса Расписание уроков для 10 класса: Расписание онлайн-занятий для 10 класса Расписание уроков для 11 класса: Расписание онлайн-занятий для 11 класса Как сообщали Українські Новини, Киев запустил онлайн детский сад. Ранее Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.