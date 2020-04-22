Сегодня 16 день Всеукраинской школы-онлайн: расписание уроков для всех классов

Сегодня, 22 апреля, начался 16й день Всеукраинской школы-онлайн, стартовавший 6 апреля в Украине, благодаря которому ученики могут продолжать обучение по школьной программе в режиме онлайн.

На днях МОН анонсировало нововведения для более удобного обучения. Так, уже на этой неделе к урокам, что уже вышли раньше, постепенно добавлять субтитры. Уроки для учеников 5-11 классов можно посмотреть на YouTube Министерства образования и науки, а расписание на официальном сайте.

Каждый день с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки транслируют украинские телеканалы:

5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK

8-й класс - Индиго и УНИАН

9-й класс - Рада и UA:Культура

10-й класс - UA: Первый

11-й класс - М1

Расписание уроков для 5 класса:

Расписание онлайн-занятий для 5 класса

Расписание для учеников 6 класса:

Расписание онлайн-занятий для 6 класса

Расписание уроков для 7 класса:

Расписание онлайн-занятий для 7 класса

Расписание уроков для 8 класса:

Расписание онлайн-занятий для 8 класса

Расписание уроков для 9 класса:

Расписание онлайн-занятий для 9 класса

Расписание уроков для 10 класса:

Расписание онлайн-занятий для 10 класса

Расписание уроков для 11 класса:

Расписание онлайн-занятий для 11 класса

Как сообщали Українські Новини, Киев запустил онлайн детский сад.

Ранее Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.