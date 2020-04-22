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22 апреля 2020, среда, 07:00 225 Инфографика
Общество 2020-04-22T07:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня 16 день Всеукраинской школы-онлайн: расписание уроков для всех классов

Сегодня 16 день Всеукраинской школы-онлайн: расписание уроков для всех классов

Елизавета Кесельман
Школа, расписание уроков, Расписание школы-онлайн
Всеукраинская школа онлайн. Скриншот Youtube-канала МОН
Всеукраинская школа онлайн. Скриншот Youtube-канала МОН

Сегодня, 22 апреля, начался 16й день Всеукраинской школы-онлайн, стартовавший 6 апреля в Украине, благодаря которому ученики могут продолжать обучение по школьной программе в режиме онлайн.

На днях МОН анонсировало нововведения для более удобного обучения. Так, уже на этой неделе к урокам, что уже вышли раньше, постепенно добавлять субтитры. Уроки для учеников 5-11 классов можно посмотреть на YouTube Министерства образования и науки, а расписание на официальном сайте.

Каждый день с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки транслируют украинские телеканалы:

  • 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина
  • 6-й класс - ZOOM и NewsOne
  • 7-й класс - ZIK
  • 8-й класс - Индиго и УНИАН
  • 9-й класс - Рада и UA:Культура
  • 10-й класс - UA: Первый
  • 11-й класс - М1

Расписание уроков для 5 класса:

Расписание онлайн-занятий для 5 классаРасписание онлайн-занятий для 5 класса

Расписание для учеников 6 класса:

Расписание онлайн-занятий для 6 классаРасписание онлайн-занятий для 6 класса

Расписание уроков для 7 класса:

Расписание онлайн-занятий для 7 классаРасписание онлайн-занятий для 7 класса

Расписание уроков для 8 класса:

Расписание онлайн-занятий для 8 классаРасписание онлайн-занятий для 8 класса

Расписание уроков для 9 класса:

Расписание онлайн-занятий для 9 класса

Расписание уроков для 10 класса:

Расписание онлайн-занятий для 10 классаРасписание онлайн-занятий для 10 класса

Расписание уроков для 11 класса:

Расписание уроков для 11 классаРасписание онлайн-занятий для 11 класса

Как сообщали Українські Новини, Киев запустил онлайн детский сад.

Ранее Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия. 

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