подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Без счетчика газ поставлять не будут: кому придется их установить и кто за это заплатит
22 апреля 2020, среда, 05:35 378
Экономика 2020-04-22T05:35:01+03:00
Українські Новини
Без счетчика газ поставлять не будут: кому придется их установить и кто за это заплатит

Без счетчика газ поставлять не будут: кому придется их установить и кто за это заплатит

Надежда Комендантова
Газ, Счетчик, поставки газа, Установка счетчиков, Газ для населения
Газ Фото: UBR.ua
Газ Фото: UBR.ua

В то время, как в платежах за тепло и воду появится отдельная плата за обслуживание счетчика, потребители, использующие газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать ресурс только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией либо за счет средств бюджета.

Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

"Минэкоэнерго обращает внимание, что, согласно части 1 статьи 2 закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", поставки природного газа с 1 января 2021 года для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи, осуществляется только при условии его коммерческого учета", – сказано в сообщении министерства.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет: средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, средств соответствующего бюджета, кроме средств местных бюджетов. А также из других источников, не запрещенных законодательством.

Как сообщали Українські Новини, консультацию по жилкомуслугам можно получить через Messenger и Skype.

"Киевтеплоэнерго" рассказала о поверке счетчиков во время карантина.

Тем временем долг киевлян за жилищно-коммунальные услуги достиг 6 млрд гривен.

Больше новостей о: Газ Счетчик поставки газа Установка счетчиков Газ для населения

Киевляне не должны платить за воду, которой нет: ч...
Семь удобных способов передать показания счетчиков...
С начала года Украина вдвое сократила транзит газа...
Кабмин ограничил цену продажи газа для населения...
Из-за вспышки коронавируса в Одесской области закрывают город
Всех учителей-пенсионеров переведут на работу по договору на 1 год
Новости
Сегодня 16 день Всеукраинской школы-онлайн: расписание уроков для всех классов 07:00 Инфографика
Холодницкий в прошлом году потратил на отдых 142 тысячи гривен 07:00
Музеи отказались открываться в карантин, в Вишневском общежитии очаг коронавируса 06:50 Новости дня
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 1,9 млрд гривен 06:30
НБУ предлагает изменить в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков 06:10
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
Карантин в Украине могут продлить, но будут ослабления, - Ляшко 08:51
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
В сеть попала скандальная переписка министра юстиции Малюськи о работе АРМА, - СМИ 10:59
больше новостей
В общежитии на Киевщине массовое заражение коронавирусом — 2 человека умерли, заболели 37
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok