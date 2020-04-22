Без счетчика газ поставлять не будут: кому придется их установить и кто за это заплатит

В то время, как в платежах за тепло и воду появится отдельная плата за обслуживание счетчика , потребители, использующие газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать ресурс только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией либо за счет средств бюджета.

Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

"Минэкоэнерго обращает внимание, что, согласно части 1 статьи 2 закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", поставки природного газа с 1 января 2021 года для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи, осуществляется только при условии его коммерческого учета", – сказано в сообщении министерства.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет: средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, средств соответствующего бюджета, кроме средств местных бюджетов. А также из других источников, не запрещенных законодательством.

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