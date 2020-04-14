Консультацию по жилкомуслугам можно получить через Messenger и Skype

Заместитель коммерческого директора коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Юлия Петрик сообщает, что киевляне могут связаться с центром для получения консультаций касательно предоставления жилищно-коммунальных услуг с помощью Messenger (Facebook), Skype и горячей линии.

Об этом она сообщила на брифинге, передают Українськi Новини.

"У нас открыта страничка в Facebook, благодаря Messenger можно связаться со специалистом и получить консультацию касательно предоставления жилищно-коммунальных услуг. Также реализовано связь со специалистом "Центра коммунального сервиса" через Skype", - сказала она.

Петрик отметила, что специалисты также проводят консультации по горячей линии предприятия.

По ее словам, также открыты 10 стационарных номеров телефона в соответствии с каждым районом Киева для того, чтобы потребители могли оперативно передать показатели счетчиков.

Она отметила, что по Skype специалисты уже обслужили около 600 потребителей, около 100 тыс. потребителей - с помощью контактного центра, около 7 тыс. потребителей дистанционно заказали услуги.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что на данный момент недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.