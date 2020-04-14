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14 апреля 2020, вторник, 07:00 17
Экономика 2020-04-14T07:00:02+03:00
Українські Новини
Консультацию по жилкомуслугам можно получить через Messenger и Skype

Консультацию по жилкомуслугам можно получить через Messenger и Skype

Елизавета Кесельман
ЖКХ, Жилкомуслуги, Skype, Facebook Messenger, Оплата за коммуналку, Центр коммунального платежа
Квитанция за жилкомуслуги
Квитанция за жилкомуслуги

Заместитель коммерческого директора коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Юлия Петрик сообщает, что киевляне могут связаться с центром для получения консультаций касательно предоставления жилищно-коммунальных услуг с помощью Messenger (Facebook), Skype и горячей линии.

Об этом она сообщила на брифинге, передают Українськi Новини.

"У нас открыта страничка в Facebook, благодаря Messenger можно связаться со специалистом и получить консультацию касательно предоставления жилищно-коммунальных услуг. Также реализовано связь со специалистом "Центра коммунального сервиса" через Skype", - сказала она.

Петрик отметила, что специалисты также проводят консультации по горячей линии предприятия.

По ее словам, также открыты 10 стационарных номеров телефона в соответствии с каждым районом Киева для того, чтобы потребители могли оперативно передать показатели счетчиков.

Она отметила, что по Skype специалисты уже обслужили около 600 потребителей, около 100 тыс. потребителей - с помощью контактного центра, около 7 тыс. потребителей дистанционно заказали услуги.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что на данный момент недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

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