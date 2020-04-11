Почему в платежах за тепло и воду появится отдельная плата за обслуживание счетчика

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило киевлян о введении ежеквартальной платы за обслуживание домових счетчиков тепла и гарячей воды. Українські Новини разобрались, почему в платежках появится новая графа.

Еще в 2017 году плата за обслуживание домовых счетчиков тепла и воды входила в структуру соответствующих тарифов на предоставление услуги.

Однако в августе того же года вступил в силу закон о коммерческом учете услуг по поставке тепловой энергии и водоснабжения. Также поэтапно, в течение 2018-2019 годов, начала действовать новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах.

В связи этим плата за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей и холодной воды была выведена из тарифа.

"Взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения включаются в плату исполнителю соответствующей коммунальной услуги и в счете отражаются отдельно", - говорится в законе о жилищно-коммунальных услугах.

Согласно с законом о коммерческом учете услуг по поставке тепловой энергии и водоснабжения, размер взносов за обслуживание узлов коммерческого учета (они же – домовые счетчики) определяется отдельно для каждого дома. При этом взнос за обслуживание счетчика определяется с расчета на год и разбивается на ежеквартальную плату.

Размер такой платы для каждого отдельного потребителя будет зависеть от количества квартир в доме – чем больше квартир, тем меньшая плата.

При этом уплаченные потребителями средства направляются на отдельный счет и используются исключительно для обслуживания домовых счетчиков.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве завершился отопительный сезон.

"Киевтеплоэнерго" рассказала о поверке счетчиков во время карантина.

Тем временем долг киевлян за жилищно-коммунальные услуги достиг 6 млрд гривен.