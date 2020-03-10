В прокуратуре "потеряли" более четверти миллиона арестованных долларов, - СМИ

Суд обязал вернуть деньги формальным владельцам, но оказалось что 272 тысячи долларов, которые хранились в прокуратуре являются фальшивыми.

Об этом сообщает Слідство.Інфо.

Прокуратура Киева в конце 2017 года якобы разоблачила конвертационный центр, который связывают с Вадимом Альпериным. В декабре того же года суд обязал вернуть их формальным владельцам и когда они пришли забирать деньги, оказалось, что 272 тыс дол являются фальшивыми. Впоследствии выяснилось, что деньги хранились в помещении прокуратуры — просто в мешках.

Расследование относительно деятельности конвертационного центра – механизма для отмывания денег – вела прокуратура Киева совместно со Службой безопасности Украины. Одним из них был одессит Олег Себов, который, по данным правоохранителей, является доверенным лицом Вадима Альперина.

Арестованные деньги, как впоследствии установил суд, в течение пяти месяцев сохранялись не на депозитном счете, как того требует процедура, а непосредственно в помещении прокуратуры. Когда же владельцы в начале пришли в государственное учреждение за деньгами, оказалось, что более 272 тыс дол с 800 тыс являются фальшивыми. Подделки обнаружили во время процедуры возврата средств, а впоследствии это подтвердила официальная экспертиза.

Впоследствии трое владельцев этих средств обратились в суд и в конце 2019 года окончательно выиграли дело. В их пользу с государства взыскали более девяти миллионов гривен – в эту сумму вошли пропавшие из прокуратуры 272 тысячи долларов по официальному курсу, также — моральная компенсация.

Руководителем группы, которая вела производство относительно деятельности конвертационного центра, был бывший следователь прокуратуры Киева Антон Дрозд. Он же хранил арестованы средства, а впоследствии пытался вернуть фальшивые купюры владельцам. Из-за истории с поддельными деньгами ему на год запретили переводиться в прокуратуру высшего уровня, а его коллегам, в том числе — непосредственному руководителю — на пол года.

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