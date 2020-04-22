Потеплішає і підуть довгоочікувані дощі. Прогноз погоди до кінця тижня

Сьогодні, 22 квітня, погода в Україні буде вітряна з північним і північно-західним напрямком, потепління прийде до кінця тижня, а з 25 квітня в Україні очікуються дощі.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Звичайно, з точки зору північної Канади, де зараз -13..-16 градусів, це, може, й не холодяка, проте поки що у нас найближчої ночі очікується +2..+5 градусів з локальними заморозками. А завтра вдень повітря встигне прогрітися лише до +10..+14 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, до +14..+17 градусів", - написала вона.

Також Діденко зазначила, що сьогодні Україну черкне атмосферний фронт, тому можливі окремі слабкі дощі на Заході, у центральній частині та на Сході

Прогноз погоди (карта 1).

На півдні України без опадів, буде сонячно.

Вітер в середу всюди північний, північно-західний, поривчастий.

За попереднім прогнозом, циклон, який прийде в суботу, 25 квітня, принесе в більшість областей України, крім півдня, впевненіше дощі.

Прогноз погоди. Картка 2.

А справжнє тепло прийде в Україну із четверга, з 23-го квітня.

У Києві 22 квітня ще буде у прохолодному повітрі: вночі +2+5 градусів, на околицях заморозки 0-2 градуси, вдень у середу очікується +11,+12 градусів.

Вітер північно-західний, північний, рвучкий.

Про якісь корисні, істотні, дощі 22-го квітня не йдеться.

Надалі, в другій половині тижня, у столиці потепліє до +15..+19 градусів. У суботу в Києві побільшає шансів на хороший дощ.

"Тому, якщо пожежники, повітря, напрямок вітру та температура дозволять - найкраще почистити легені нормальними показниками якості повітря можна буде у четвер, простіше кажучи, погуляти на вулиці. І нарешті відрити нормально вікна у помешканнях. А вже потім, ближче до кінця тижня, радісно очікувати на дощ", - написала Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, через посухи в Україні може утворитися дефіцит води.

Тим часом, синоптик розповів про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою.