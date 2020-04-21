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21 апреля 2020, вторник, 21:00 1712
Общество 2020-04-21T21:00:01+03:00
Українські Новини
Заморозки до -5 с сильными порывами ветра. Прогноз погоды на 22 апреля

Заморозки до -5 с сильными порывами ветра. Прогноз погоды на 22 апреля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Заморозки. Фото: tengrinews.kz
Заморозки. Фото: tengrinews.kz

22 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +9…+17 градусов; в Закарпатье +13…+18 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +10…+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Полтавской и Днепропетровской областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +10…+16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +8…+14 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +10…+16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, после сильных заморозков в середине апреля Украина может остаться без черешни и персика.

Тем временем, едкий дым ухудшил качество воздуха в Киеве до максимально отрицательных, выведя в украинскую столицу в рейтинге городов с самым грязным воздухом на первое место.

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