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22 апреля 2020, среда, 05:30 108
Экономика 2020-04-22T05:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна упала. НБУ установил курс валют на среду

Гривна упала. НБУ установил курс валют на среду

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс, курс доллара, Курс евро
Официальный курс гривны на 22 апреля.
Официальный курс гривны на 22 апреля.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 апреля, на 0,41 коп. до 27,0815 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 апреля, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,2886
1 доллар США 27,0815
1 швейцарский франк 27,9076
10 иен 2,5213
10 российских рублей 3,5168
1 евро 29,3577

Как сообщали Українськi Новини, после пасхальных выходных доллар и евро упали в обменниках.

Ранее сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Тем временем, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 апреля на 2,46 коп. до 27,3987 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.

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