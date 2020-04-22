Гривна упала. НБУ установил курс валют на среду

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 апреля, на 0,41 коп. до 27,0815 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 апреля, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,2886 1 доллар США 27,0815 1 швейцарский франк 27,9076 10 иен 2,5213 10 российских рублей 3,5168 1 евро 29,3577

Как сообщали Українськi Новини, после пасхальных выходных доллар и евро упали в обменниках.

Ранее сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Тем временем, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 апреля на 2,46 коп. до 27,3987 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.