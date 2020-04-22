Гривня впала. НБУ встановив офіційний курс валют на середу

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 квітня, на 0,41 коп. до 27,0815 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 квітня, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

О фіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,2886 1 долар США 27,0815 1 швейцарський франк 27,9076 10 ієн 2,5213 10 російських рублів 3,5168 1 євро 29,3577

Як повідомляли Українські Новини, після великодніх вихідних долар і євро впали в обмінниках.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Тим часом, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 квітня на 2,46% до 27,3987 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.