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22 квітня 2020, середа, 05:30 4
Економіка 2020-04-22T06:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня впала. НБУ встановив офіційний курс валют на середу

Гривня впала. НБУ встановив офіційний курс валют на середу

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Офіційний курс гривні на 22 квітня.
Офіційний курс гривні на 22 квітня.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 квітня, на 0,41 коп. до 27,0815 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 квітня, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,2886
1 долар США 27,0815
1 швейцарський франк 27,9076
10 ієн 2,5213
10 російських рублів 3,5168
1 євро 29,3577

Як повідомляли Українські Новини, після великодніх вихідних долар і євро впали в обмінниках.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Тим часом, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 квітня на 2,46% до 27,3987 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.

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