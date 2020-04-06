Коронавирус может оставаться на масках до недели. Сколько вирус сохраняется на поверхностях в доме

По последним данным, COVID-19, от которого за день в Украине умерли шесть человек,

Об этом говорится в отчете медицинского журнала The Lancet, сообщает South China Morning Post.

Группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний исследовали, сколько времени может жить вирус на различных поверхностях.

Так, при комнатной температуре на печатной бумаге коронавирус держался до трех часов, а на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день. Кроме того, на стекле и банкнотах вирус сохранялся около четырех дней, а на нержавеющей стали и пластике он был заметен от четырех до семи дней. Также на внешнем слое маски для лица вирус может жить до недели.

Отмечается, что обычные дезинфекторы, включая отбеливатель, отлично справляются с "убийством" вируса, а мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.

Как сообщали Українські Новини, в мире коронавирусом заразилось более 1,2 млн человек.

Тем временмем Украина уже 26-й день на карантине: в силу вступают новые ограничения.