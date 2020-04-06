подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
06 апреля 2020, понедельник, 09:34 1966
Общество 2020-04-06T09:35:11+03:00
Українські Новини
Коронавирус может оставаться на масках до недели. Сколько вирус сохраняется на поверхностях в доме

Коронавирус может оставаться на масках до недели. Сколько вирус сохраняется на поверхностях в доме

Таня Войтюк
Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, медицинские маски
Медицинская маска
Медицинская маска

По последним данным, COVID-19, от которого за день в Украине умерли шесть человек, сохраняется на использованных марлевых масках до недели.

Об этом говорится в отчете медицинского журнала The Lancet, сообщает South China Morning Post.

Группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний исследовали, сколько времени может жить вирус на различных поверхностях.

Так, при комнатной температуре на печатной бумаге коронавирус держался до трех часов, а на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день. Кроме того, на стекле и банкнотах вирус сохранялся около четырех дней, а на нержавеющей стали и пластике он был заметен от четырех до семи дней. Также на внешнем слое маски для лица вирус может жить до недели.

Отмечается, что обычные дезинфекторы, включая отбеливатель, отлично справляются с "убийством" вируса, а мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.

Как сообщали Українські Новини, в мире коронавирусом заразилось более 1,2 млн человек. 

Тем временмем Украина уже 26-й день на карантине: в силу вступают новые ограничения.

Больше новостей о: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в мире медицинские маски

За день в Украине от коронавируса умерли шесть человек. Всего 1319 инфицированных
Украина 26-й день на карантине: в силу вступают новые ограничения
Новости
В Украине запустили виртуальные путешествия в Припять: где смотреть онлайн-тур в Чернобыль 11:20
Полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне 11:16
За день Минздрав получил почти 400 подозрений на коронавирус 11:15
Пожары
Выжженная земля: в ГосЧС показали с воздуха масштабные пожары в Украине 10:51
Рубль резко подскочил в начале недели. Курс российской нацвалюты на 6 апреля 10:51
больше новостей
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина 06:00
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Карантин ужесточают. Можно ли ходить по улице втроем 23:50
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
больше новостей
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию 19:04
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
больше новостей
В мире коронавирусом заразилось более 1,2 млн человек. Данные на 6 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok