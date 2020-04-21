На внешней стороне маски — не менее недели. Ученые уточнили, сколько коронавирус живет на разных поверхностях

Пока коронавиус в Украине подтвердили у 6125 пациентов, ученые в мире выяснили, что на внешней стороне маски COVID-19 может сохраняться до недели, если маску не продезинфицировать. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на исследование Военно-медицинского университета в Чунцине.

Так, при комнатной температуре и влажности в 65% коронавирус может жить:

на внешней стороне маски – не менее недели;

на нержавеющей стали и пластмассе – меньше 7 дней;

на стекле – менее четырех дней;

на дереве и тканях – до двух суток;

на бумаге – меньше трех часов.

Попадая в организм человека, COVID-19 может жить до 21 дня. Именно столько проходит с момента заражения до полного излечения, хотя некоторые люди могут болеть до 50 дней. По мнению ученых, коронавирус смог так долго находится в организме человека, так как он вызвал определенные мутации и был в состоянии симбиоза со своим носителем.

Ученые из Университета в Гуанчжоу, Китай, определили, что COVID-19 любит температуру +9 градусов. Именно при таком климате он распространяется быстрее всего. С ними не согласны ученые из Гонконга, которые полагают, что коронавирус становится активнее при +4 градусах. Они установили, при каких температурах и за какое время коронавирус погибает:

+4 градуса – более двух недель;

+22 – около недели;

+56 градусов – менее 30 минут;

+70 градусов – менее 5 минут.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ученые полагали, что на пластике и бумаге коронавирус может жить до 5 дней.

Кроме того, коронавирус может оставаться жизнеспособным и заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов.