Гробки-2020 перенесуть: МОЗ рекомендує закрити для відвідування кладовища

В той час, як Київська міська державна адміністрація, за погодженням з церквами, перенесла поминальні дні на 6 червня, Міністерство охорони здоров'я рекомендує органам місцевого самоврядування закрити кладовища для відвідування в поминальні дні.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №11 від 21 квітня, передають Українські Новини.

"Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, з метою протидії поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) в місцях перебування масового скупчення людей, закрити для відвідування кладовища", - сказано в документі.

Виняток становить обряд поховання за умови дотримання протиепідемічних заходів і присутності не більше 10 чоловік, відстань між якими повинна складати не менше 1,5 м.

Як повідомляли Українські Новини, з 18 квітня у Києві буде обмежено доступ до всіх міських кладовищах з-за карантину у зв'язку з коронавірусом

У столиці, а також у Вінницькій області поминальні дні перенесено на 6 червня.

Національна поліція відкрила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адміністративних протоколів за порушення Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) карантинних обмежень на Великдень. у Києві допустили різке зростання кількості хворих COVID-19 після Великодня.