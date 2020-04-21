підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 квітня 2020, вівторок, 18:55 20
Кабмін 2020-04-21T19:17:49+03:00
Українські Новини
Гробки-2020 перенесуть: МОЗ рекомендує закрити для відвідування кладовища

Гробки-2020 перенесуть: МОЗ рекомендує закрити для відвідування кладовища

Надежда Комендантова
Карантин, МОЗ, Коронавірус, поминальні дні, гробки
Кладовище. pixabay
Кладовище. pixabay

В той час, як Київська міська державна адміністрація, за погодженням з церквами, перенесла поминальні дні на 6 червня, Міністерство охорони здоров'я рекомендує органам місцевого самоврядування закрити кладовища для відвідування в поминальні дні.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №11 від 21 квітня, передають Українські Новини.

"Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, з метою протидії поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) в місцях перебування масового скупчення людей, закрити для відвідування кладовища", - сказано в документі.

Виняток становить обряд поховання за умови дотримання протиепідемічних заходів і присутності не більше 10 чоловік, відстань між якими повинна складати не менше 1,5 м.

Як повідомляли Українські Новини, з 18 квітня у Києві буде обмежено доступ до всіх міських кладовищах з-за карантину у зв'язку з коронавірусом

У столиці, а також у Вінницькій області поминальні дні перенесено на 6 червня.

Національна поліція відкрила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адміністративних протоколів за порушення Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) карантинних обмежень на Великдень. у Києві допустили різке зростання кількості хворих COVID-19 після Великодня.

Більше новин про: Карантин МОЗ Коронавірус поминальні дні гробки

У гуртожитку на Київщині масове зараження коронавірусом — 2 людини померли, захворіли 37
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів
Новини
Полтава та Кременчук одержали від "Нової пошти" чергову партію медобладнання 20:38
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
У Росії заблокували сайт Мінреінтеграції України через дані про COVID-19 у Криму та на Донбасі 20:16
ДБР похвалилось, як розкрило кінолога на хабарі поліції в 500 гривень 20:06
У МОН розповіли про найбільш популярних уроках в школі онлайн і що зміниться 19:27
більше новин
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні 09:00
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
Полтава та Кременчук одержали від "Нової пошти" чергову партію медобладнання 20:38
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Піщаний вихор. Фото: Facebook/Олександр Смеричанский
Під Києвом зафіксували незвичайний пиловий вихор 15:34
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Ціна на нафту в США пішла в мінус 21:56
більше новин
Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok