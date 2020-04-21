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21 квітня 2020, вівторок, 18:20 7
Медицина 2020-04-21T19:00:02+03:00
Українські Новини
Вірусолог пояснила, чому не варто купувати тести на коронавірус в аптеках

Вірусолог пояснила, чому не варто купувати тести на коронавірус в аптеках

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, тести на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Вірусолог, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко не рекомендує купувати тести на коронавірус (швидкого виявлення антитіл до коронавірусу в сироватці, плазмі або цільній крові людини) в аптеках через їх достовірністі тільки через 10 днів після початку захворювання.

Про це Алла Мироненко сказала в коментарі Українським Новинам.

"Вони показують з 10-го дня від початку клінічних проявів, кому це цікаво, коли у перші 10 днів його треба лікувати, треба розуміти, що робити з людиною та її оточенням, а не чекати 10 днів. В моєму уявленні, ці тести купувати не потрібно", - сказала вона.

Мироненко зазначила, що ці тести ефективні лише в комплексі з тестами методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), зокрема, тільки за умови позитивного результату ПЛР.

Вона наголосила, що в деяких випадках відповідний тест може дати позитивний результат після смерті, в той час як до смерті давав негативний.

Як повідомляли Українські Новини, експрес-тест на коронавірус 4 рази не показував COVID-19 у зараженої з Тернополя.

Також повідомлялося про те, кому і коли потрібно робити експрес-тести на коронавірус.

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