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21 апреля 2020, вторник, 17:27 2145
Общество 2020-04-21T17:43:46+03:00
Українські Новини
Всех учителей-пенсионеров переведут на работу по договору на 1 год

Всех учителей-пенсионеров переведут на работу по договору на 1 год

Ярина Вацяк
Минобразования, Школы, Учителя, учителя-пенсионеры
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Пенсионер. Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки рекомендует директорам школ до мая проинформировать учителей-пенсионеров о переводе их с 1 июля на работу по договору на 1 год в то время, как Кабмин направил субвенцию в полтора миллиарда гривен на выплату надбавок учителям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передают Українськi Новини.

"Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям заведений общего среднего образования заблаговременно - до 30 апреля 2020 года - проинформировать всех учителей, которые получают пенсию по возрасту, о переводе их на срочные договоры, и со всеми, кто согласится, заключить такие договоры до 1 июля сроком на 1 год", - говорится в нем.

Отмечается, что эта норма вытекает из действующего закона "О среднем образовании".

В сообщении также подчеркивается, что после окончания годовалого договора следующие договоры могут заключаться с учителями-пенсионерами и на более длительный период, например до 3 лет.

Кроме этого, количество таких пролонгаций может быть неограниченным.

Важно также отметить, что в случае перевода на срочные договоры размер заработной платы учителей-пенсионеров не может быть изменен, так как они будут продолжать занимать те же должности, выполнять тот же объем работы и сохранят соответствующую квалификационную категорию.

Также, сохраняются ежегодный отпуск и другие права учителя.

Отмечается, что со своей стороны учителя-пенсионеры, которые примут решение не переходить на срочный договор и не предоставят в 1 июля 2020 года письменное согласие на продолжение трудовых отношений, будут освобождены руководством учреждения.

В сообщении подчеркивается, что новый закон "О среднем образовании" также ликвидирует распространенное в украинском образовательном пространстве явление "вечных директоров".

Теперь руководитель может находиться в должности не более 2 сроков по 6 лет подряд в 1 заведении.

Как сообщали Українські Новини, ранее учителям планировали выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу в период карантина.

Тем временем, для учеников 5-11 классов со всей Украины с 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн".

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