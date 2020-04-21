підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу
21 квітня 2020, вівторок, 15:31 31
Америка 2020-04-21T16:30:03+03:00
Українські Новини
Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу

Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу

Елизавета Кесельман
США, Суд, ВООЗ, Позов, Коронавірус
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Сполучені штати заявляли про намір розслідувати причетність Всесвітньої організації охорони здоров'я до появи коронавірусу у світі. Тим часом, жителі Вестчестер (штат Нью-Йорк), подали в суд на ВООЗ через недбале відношення" на пандемію коронавірусу. Про це передає Тһе New York Post з посиланням на матеріали суду.

Зокрема, троє жителів штату Нью-Йорк, серед яких один лікар, подали колективний обвинувальний позов до федерального суду у місті Вайт-Плейнс на Всесвітню організацію охорони здоров'я за недбале ставлення при реагуванні на пандемію інфекції.

"ВООЗ неправильно відреагувала на виявлення коронавірусу і, спираючись на інформацію і переконання, зайнялася приховуванням пандемії COVID-19 в Китаї", - наводить видання цитату з позову.

Головні позивачі за позовом - Річард Клінг, лікар Стів Роткер і Дженнаро Закуриа - стверджують, що вони постраждали внаслідок недбалого ставлення ВООЗ.

І Клінг, і Роткер родом з Нью-Рошелі - першої гарячої точки коронавіруса в штаті, де на початку березня була "зона стримування".

Шимен Кейтнер, професор міжнародного права в Університеті Каліфорнії, юридичного коледжу Гастінгса в Сан-Франциско, заявив, що позов, ймовірно, буде відхилено, оскільки законодавство США надає ВООЗ "функціональний імунітет" від таких випадків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент США Дональд Трамп розпорядився припинити фінансування ВООЗ.

Крім того, Тайвань звинуватив ВООЗ в упередженому щодо регіону.

Більше новин про: США Суд ВООЗ Позов Коронавірус

У США тисячі громадян протестують проти умов каран...
За три дні в Київ не пустили всього 60 людей через...
ВООЗ потрібні кардинальні реформи, – Wall Street J...
У Нідерландах черниці займалися трудовою експлуата...
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів
В Україні 6,1 тис. інфікованих коронавірусом. За добу загинули 10 осіб
Новини
ВООЗ закликає Білорусь скасувати всі масштабні заходи через пандемію коронавірусу 16:28
"Укрзалізниця" розглядає можливість введення 4-денного робочого тижня 16:22
Від коронавірусу за кордоном сьомий громадянин України помер у Лондоні 16:09
25-я УАЕ прибула в Антарктиду. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Після обсервації в Чилі 25-а українська експедиція дісталася до Антарктиди 16:00
Коронавірус має тваринне походження, – ВООЗ 15:59
більше новин
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні 09:00
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи про роботу АРМА, - ЗМІ 10:59
Допомога від Укрлендфармінг Фото: УЛФ
Підприємство Олега Бахматюка передало продуктові набори до Великодня малозабезпеченим та старшим жителям сіл трьох областей 13:31 Прес-реліз
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
Піщаний вихор. Фото: Facebook/Олександр Смеричанский
Під Києвом зафіксували незвичайний пиловий вихор 15:34
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Ціна на нафту в США пішла в мінус 21:56
більше новин
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok