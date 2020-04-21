Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу

Сполучені штати заявляли про намір розслідувати причетність Всесвітньої організації охорони здоров'я до появи коронавірусу у світі. Тим часом, жителі Вестчестер (штат Нью-Йорк), подали в суд на ВООЗ через недбале відношення" на пандемію коронавірусу. Про це передає Тһе New York Post з посиланням на матеріали суду.

Зокрема, троє жителів штату Нью-Йорк, серед яких один лікар, подали колективний обвинувальний позов до федерального суду у місті Вайт-Плейнс на Всесвітню організацію охорони здоров'я за недбале ставлення при реагуванні на пандемію інфекції.

"ВООЗ неправильно відреагувала на виявлення коронавірусу і, спираючись на інформацію і переконання, зайнялася приховуванням пандемії COVID-19 в Китаї", - наводить видання цитату з позову.

Головні позивачі за позовом - Річард Клінг, лікар Стів Роткер і Дженнаро Закуриа - стверджують, що вони постраждали внаслідок недбалого ставлення ВООЗ.

І Клінг, і Роткер родом з Нью-Рошелі - першої гарячої точки коронавіруса в штаті, де на початку березня була "зона стримування".

Шимен Кейтнер, професор міжнародного права в Університеті Каліфорнії, юридичного коледжу Гастінгса в Сан-Франциско, заявив, що позов, ймовірно, буде відхилено, оскільки законодавство США надає ВООЗ "функціональний імунітет" від таких випадків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент США Дональд Трамп розпорядився припинити фінансування ВООЗ.

Крім того, Тайвань звинуватив ВООЗ в упередженому щодо регіону.